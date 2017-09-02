В Киеве водитель легкового авто въехал в грузовик: есть жертвы
02.09.2017 08:25
Погибли водитель и пассажир Деу Ланоса. Причины аварии пока не установлены
Фото: espreso.tv
Сегодня ночью водитель легкового авто Деу Ланос въехал в грузовик. Два человека погибли - водитель и пассажир легковой машины, сообщает espreso.tv.
Еще двое - пассажир Ланоса и водитель грузовика - получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
ДТП произошло в Святошинском районе на кольцевой дороге.
На месте работают следователи, которые будут выяснять причины аварии.
21 августа в селе Старые Петровцы под Киевом автомобиль ВАЗ от резкого торможения отбросило в столб, от удара водитель погиб на месте.
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