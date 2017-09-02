В Киеве водитель легкового авто въехал в грузовик: есть жертвы

Погибли водитель и пассажир Деу Ланоса. Причины аварии пока не установлены

Сегодня ночью водитель легкового авто Деу Ланос въехал в грузовик. Два человека погибли - водитель и пассажир легковой машины, сообщает espreso.tv.



Еще двое - пассажир Ланоса и водитель грузовика - получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.



ДТП произошло в Святошинском районе на кольцевой дороге.



На месте работают следователи, которые будут выяснять причины аварии.



21 августа в селе Старые Петровцы под Киевом автомобиль ВАЗ от резкого торможения отбросило в столб, от удара водитель погиб на месте.

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