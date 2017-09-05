С 15 по 18 сентября будет ограничено движение в центре Киева

Ограничения связаны с празднованием Дня благодарения 17 сентября

В центре Киева с 15 по 18 сентября запланированы временные ограничения движения транспорта в центре Киева в связи с проведением праздника Дня благодарения. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

"С 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября запретят движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик (от пересечения улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого до пересечения улиц Крещатик и Михайловской)", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что празднование запланировано с 10:00 до 21:00 17 сентября на улице Крещатик.



"С 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение двумя крайними правыми полосами по улице Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади, для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями", отмечает КМДА.



Кроме этого на время проведения праздника будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта. которые курсируют по этим улицам.



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