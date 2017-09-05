Рада вернулась с каникул: в центре Киева усилят охрану порядка

В течение этой недели за порядком в центре столицы будут дополнительно следить почти две тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии

Правоохранители усилят меры безопасности в правительственном квартале Киева, где сегодня, 5 сентября, запланированы мероприятия с массовым участием граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Всего в течение 5-8 сентября 2017 года за порядком в центре столицы будут дополнительно следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

В полиции призывают граждан "не нарушать закон и не поддаваться на провокации, а также способствовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей".

Сегодня, 5 сентября, состоялось открытие седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Первая пленарная неделя новой сессии продлится до 8 сентября.

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