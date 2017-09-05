Рада вернулась с каникул: в центре Киева усилят охрану порядка
Правоохранители усилят меры безопасности в правительственном квартале Киева, где сегодня, 5 сентября, запланированы мероприятия с массовым участием граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Всего в течение 5-8 сентября 2017 года за порядком в центре столицы будут дополнительно следить 1767 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии", - говорится в сообщении.
В полиции призывают граждан "не нарушать закон и не поддаваться на провокации, а также способствовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей".
Сегодня, 5 сентября, состоялось открытие седьмой сессии Верховной Рады восьмого созыва. Первая пленарная неделя новой сессии продлится до 8 сентября.
Читайте также: Битва за второй тур. Новый политсезон станет предвыборным
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:43
-
12:34
-
12:17
-
12:08
-
11:29
Новости партнеров
- 33794
- 28005
- 14187
- 13030
- 8697