Водителей предупреждают об ограничении проезда на Борщаговке

Из-за ремонта сегодня ночью ограничили движение на Соломенской улице, а завтра будут ограничения на улице Роллана

7 и 8 сентября в Киеве на бульваре Ромена Роллана ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Ограничено будет движение с 21:00 четверга до 06:00 пятницы на участке от улицы Тулузы до проспекта Леся Курбаса.



Сегодня до 07:00 также ограничения есть на Соломенской улице.



С 5 сентября уже ограничили проезд на участке улицы Богдана Хмельницкого из-за ремонта брусчатки, который закончится 20 сентября.



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