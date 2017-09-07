Водителей предупреждают об ограничении проезда на Борщаговке
07.09.2017 01:58
Из-за ремонта сегодня ночью ограничили движение на Соломенской улице, а завтра будут ограничения на улице Роллана
7 и 8 сентября в Киеве на бульваре Ромена Роллана ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Ограничено будет движение с 21:00 четверга до 06:00 пятницы на участке от улицы Тулузы до проспекта Леся Курбаса.
Сегодня до 07:00 также ограничения есть на Соломенской улице.
С 5 сентября уже ограничили проезд на участке улицы Богдана Хмельницкого из-за ремонта брусчатки, который закончится 20 сентября.
Читайте также: С 15 по 18 сентября будет ограничено движение в центре Киева
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