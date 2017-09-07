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В Киеве ночью с грохотом обрушились три гаража

07.09.2017 04:55
Охранники кооператива решили, что произошел взрыв - три гаража, в двух из которых были машины, обрушились настолько громко
В Киеве ночью с грохотом обрушились три гаража
Фото: Киев Оперативный/Facebook

Сегодня ночью в Киеве в Лабораторном переулке в гаражном кооперативе обрушились три гаража. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На место приехали спасатели, три экипажа скорой помощи, полиция и взрывотехники. Выяснилось, что обвалились гаражные боксы, но грохот был настолько сильным, что охранники решили, что произошел взрыв. 

Один из боксов был пустой, в двух остальных под завалами были Тойота и Волга. 

На месте работают больше 30 спасателей. Жертв или пострадавших нет.

Почему произошел обвал, пока неизвестно.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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