В Киеве ночью с грохотом обрушились три гаража

Охранники кооператива решили, что произошел взрыв - три гаража, в двух из которых были машины, обрушились настолько громко

Сегодня ночью в Киеве в Лабораторном переулке в гаражном кооперативе обрушились три гаража. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.



На место приехали спасатели, три экипажа скорой помощи, полиция и взрывотехники. Выяснилось, что обвалились гаражные боксы, но грохот был настолько сильным, что охранники решили, что произошел взрыв.



Один из боксов был пустой, в двух остальных под завалами были Тойота и Волга.



На месте работают больше 30 спасателей. Жертв или пострадавших нет.



Почему произошел обвал, пока неизвестно.

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