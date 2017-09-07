Столкновения под Радой: полиция задержала одного человека

В полиции отметили, что в результате столкновений возле здания парламента пострадавших нет

Возле здания Верховной Рады неизвестные принесли шины и пытались поджечь их. Одного мужчину для выяснения обстоятельств доставили в управление полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"В ситуацию сразу вмешались правоохранители и прекратили правонарушения. Во время общения с организаторами акции они отметили, что эти люди провокаторы", - отметили в пресс-службе.

В результате столкновений никто не пострадал.

Проводится проверка, после которой действиям правонарушителям будет дана правовая оценка.

7 сентября сообщалось, что полиция оттеснила участников акции за легализацию автомобилей на еврономерах от здания Верховной Рады и разобрала их конструкцию из шин.

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