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Столкновения под Радой: полиция задержала одного человека

07.09.2017 16:23
В полиции отметили, что в результате столкновений возле здания парламента пострадавших нет
Столкновения под Радой: полиция задержала одного человека

Возле здания Верховной Рады неизвестные принесли шины и пытались поджечь их. Одного мужчину для выяснения обстоятельств доставили в управление полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"В ситуацию сразу вмешались правоохранители и прекратили правонарушения. Во время общения с организаторами акции они отметили, что эти люди провокаторы", - отметили в пресс-службе.

В результате столкновений никто не пострадал.

Проводится проверка, после которой действиям правонарушителям будет дана правовая оценка. 

7 сентября сообщалось, что полиция оттеснила участников акции за легализацию автомобилей на еврономерах от здания Верховной Рады и разобрала их конструкцию из шин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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