В Киеве перегруженные бетоновозы испортили новый асфальт: фото

Ремонт на бульв. Дружбы Народов закончили 3 сентября, но четыре дня спустя на новом покрытии появились отметины от вылившегося из бетономешалки бетона

Работы по капитальному ремонту проезжей части на бульваре Дружбы Народов закончили в воскресенье, 3 сентября. Но четыре дня спустя перегруженные бетоновозы уже оставили свой след - на новом покрытии появились бетонные отметины от вылившегося груза бетономешалки. Об этом сообщила пресс-службы Киевавтодора в Facebook.

В Киевавтодоре посетовали, что по киевским улицам курсируют сотни машин, загруженных щебнем, грунтом, песком и бетоном до такой степени, что часть их груза остается на проезжей части.

"Очень обидно, когда такие случаи происходят на только что отремонтированных участках городских улиц и дорог. Очередной такой случай - бул. Дружбы Народов. Еще не прошло и недели, как эта чрезвычайно важная для города транспортная артерия была капитально отремонтирована, а бетоновозы уже успели поставить свои отметины на новом покрытии", - сказано в сообщении Киевавтодора.

В ведомстве выразили сожаление, что далеко не все предприниматели и водители грузовиков понимают, что улично-дорожная сеть - это имущество города и средства на ее содержание и ремонт - это средства каждого из горожан.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе с 8 по 10 сентября.

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