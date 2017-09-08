Стрельба в Киеве: пострадавшие оказались гражданами Киргизстана

Автомобиль предполагаемых злоумышленников был найден за несколько километров от места происшествия, в нем обнаружили автомат и патроны

Двое мужчин, получивших огнестрельные ранения вследствие стрельбы в Киеве, по предварительной информации, являются гражданами Киргизстана. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают помощь.

"У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот. Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Киргизии", - рассказал Крищенко.

Он уточнил, что злоумышленники обстреляли автомобиль Jaguar, а когда пытались скрыться, зацепили своей машиной проезжавший мимо Porsche, который поначалу фигурировал в сообщениях СМИ как обстрелянное авто.

"Преступники бросили свой автомобиль за несколько километров от места преступления. В автомобиле найден автомат, несколько магазинов с патронами", - отметил Крищенко, добавив, что неподалеку был обнаружен еще один магазин.

Причину конфликта в полиции пока не называют.

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Сегодня, 8 сентября, в Шевченковском районе Киева был обнаружен автомобиль с поврежденными окнами и автоматом в салоне. Позднее в один из медцентров за помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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