Стрельба в Киеве: пострадавшие оказались гражданами Киргизстана
Двое мужчин, получивших огнестрельные ранения вследствие стрельбы в Киеве, по предварительной информации, являются гражданами Киргизстана. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают помощь.
"У них многочисленные огнестрельные ранения конечностей, у одного ранение в живот. Пострадавшие являются гражданами другого государства. По предварительной информации, они граждане Киргизии", - рассказал Крищенко.
Он уточнил, что злоумышленники обстреляли автомобиль Jaguar, а когда пытались скрыться, зацепили своей машиной проезжавший мимо Porsche, который поначалу фигурировал в сообщениях СМИ как обстрелянное авто.
"Преступники бросили свой автомобиль за несколько километров от места преступления. В автомобиле найден автомат, несколько магазинов с патронами", - отметил Крищенко, добавив, что неподалеку был обнаружен еще один магазин.
Причину конфликта в полиции пока не называют.
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Сегодня, 8 сентября, в Шевченковском районе Киева был обнаружен автомобиль с поврежденными окнами и автоматом в салоне. Позднее в один из медцентров за помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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