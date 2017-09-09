На выходных для проезда транспорта закроют Контрактовую площадь

Проехать через Контрактовую и близлежащие улицы нельзя будет из-за мероприятий в честь открытия фестиваля

С 12:00 сегодняшнего дня до 22:00 воскресенья, 10 сентября, будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади и близлежащих улицах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Проехать нельзя будет от перекрестка улиц Межигорской и Спасской до пересечения улиц Петра Сагайдачного и Андреевской. Также перекрыт будет участок улицы Григория Сковороды от Контрактовой до пересечения с Волошской.



В маршруты общественного транспорта будут внесены изменения.

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Проезд закроют из-за проведения фестиваля-открытия Украинско-немецкого года языков.

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