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На выходных для проезда транспорта закроют Контрактовую площадь

09.09.2017 10:13
Проехать через Контрактовую и близлежащие улицы нельзя будет из-за мероприятий в честь открытия фестиваля
На выходных для проезда транспорта закроют Контрактовую площадь

С 12:00 сегодняшнего дня до 22:00 воскресенья, 10 сентября, будет перекрыто движение транспорта на Контрактовой площади и близлежащих улицах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Проехать нельзя будет от перекрестка улиц Межигорской и Спасской до пересечения улиц Петра Сагайдачного и Андреевской. Также перекрыт будет участок улицы Григория Сковороды от Контрактовой до пересечения с Волошской.

В маршруты общественного транспорта будут внесены изменения. 

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Проезд закроют из-за проведения фестиваля-открытия Украинско-немецкого года языков. 

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