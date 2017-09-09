В Киеве под колесами маршрутки погиб велосипедист
09.09.2017 16:32
Мужчина с велосипедом переходил дорогу в неустановленном месте; водитель маршрутки не успел среагировать на велосипедиста
Фото: espreso.tv
В Киеве в Голосеевском районе погиб велосипедист. Об этом сообщает espreso.tv.
ДТП произошло на заезде со Столичного шоссе на улицу Академика Заболотного.
По информации СМИ, мужчина около 50-ти лет переходил с велосипедом проезжую часть в неустановленном месте. Водитель маршрутки Киев-Мироновка не успел среагировать и сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте.
На месте аварии работают следователи.
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