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В Киеве под колесами маршрутки погиб велосипедист

09.09.2017 16:32
Мужчина с велосипедом переходил дорогу в неустановленном месте; водитель маршрутки не успел среагировать на велосипедиста
В Киеве под колесами маршрутки погиб велосипедист
Фото: espreso.tv

В Киеве в Голосеевском районе погиб велосипедист. Об этом сообщает espreso.tv.

ДТП произошло на заезде со Столичного шоссе на улицу Академика Заболотного.

По информации СМИ, мужчина около 50-ти лет переходил с велосипедом проезжую часть в неустановленном месте. Водитель маршрутки Киев-Мироновка не успел среагировать и сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

На месте аварии работают следователи.

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