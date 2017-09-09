У посольства Болгарии в Киеве найден пакет с патронами
09.09.2017 17:30
Находку обнаружил боец Нацгвардии во время патрулирования
Фото: facebook.com/ngu2260
Вечером, 8 сентября, в Киеве у здания посольства Болгарии обнаружен пакет с патронами. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Согласно сообщению, именно боец НГУ во время патрулирования обнаружил пакет на тыльной стороне у забора дипучреждения.
По прибытии наряда полиции было установлено, что в пакете находятся боеприпасы в большом количестве (калибра 7.62 мм.).
В августе Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала 37-летнего мужчину в поселке Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области при попытке продать четыре гранатомета РПГ-26.
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