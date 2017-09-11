В 2017-м число квартирных краж в Киеве сократилось на 35%

В полиции уточняют, что за восемь месяцев 2017 года в столице ограбили 3720 квартир

В Киеве за 2017 года было совершено квартирных краж на 35%, меньше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель начальника управления полиции охраны в городе Киеве, подполковник полиции Виктор Веклич, сообщает агентство Укринформ.

"За восемь месяцев 2017 года в Киеве совершено 3720 квартирных краж. Это на 1 991 квартирную кражу, или на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Веклич.

Он добавил, что больше всего квартирных краж совершаются в Дарницком, Днепровском, Оболонском районах, меньше всего - в Печерском районе Киева.

Веклич уточнил, что наиболее действенным способом защиты квартиры от воров является установка охранной сигнализации. Можно также имитировать наличие людей в квартире. "Если у вас дружеские отношения с соседями, то можно обратиться к ним, чтобы периодически они заходили, включали в квартире свет, радио и прочее. Если квартира находится на первом этаже ... и у вас отсутствуют решетки, то установите большие вазоны с цветами на окна. Если вор будет пытаться попасть через окна, вазоны упадут, создадут шум, кто-то может обратить на это внимание и вызвать помощь", - добавил Веклич.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.