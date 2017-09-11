На Оболони женщина с ножом напала на кассира обменника: фото

Злоумышленница напала в тот момент, когда кассир возвращалась из магазина на рабочее место. Женщина-кассир с ножевыми ранениями госпитализирована

В Киеве на Оболони полиция задержала женщину, которая при попытке ограбления ранила кассира пункта обмена валют. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Свидетели преступления вызвали "скорую", которая немедленно доставила пострадавшую в больницу, и удерживали нападавшую до приезда полиции.

Около 15:30 в Оболонское управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный ранил ножом кассира пункта обмена валют на проспекте Героев Сталинграда. По указанному адресу срочно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщил начальник Оболонское управления полиции Михаил Никонов, правоохранители опросили свидетелей, которые передали им женщину-нападавшую. По словам мужчин, злоумышленница напала в тот момент, когда кассир возвращалась из магазина на рабочее место. Угрожая ножом, нападающая требовала у 41-летней работницы деньги, а когда та ей отказала, несколько раз ударила кассира ножом.

"Крики о помощи услышали прохожие, которые сразу схватили злоумышленницу. Другие вызвали врачей скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшую в стационар. Нам известно, что нападающая - 24-летняя уроженка Сумской области, которая находится там в розыске за ранее совершенное преступление. Сейчас вся информация тщательно проверяется", - сообщил Никонов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

8 сентября в Шевченковском районе Киева был обнаружен автомобиль с поврежденными окнами и автоматом в салоне. Позднее в один из медцентров за помощью обратились двое мужчин с огнестрельными ранениями.

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