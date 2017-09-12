В Киеве полиция просит помочь найти обстрелявших Jaguar мужчин
Главное управление Национальной полиции в Киеве обращается к гражданам с просьбой поделиться информацией о событиях, которые произошли 8 сентября на Дегтяревской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
8 сентября 2017 около 14:30 на ул. Дегтяревской неизвестные на авто Opel Vectra серого цвета обстреляли автомобиль Jaguar, в результате чего пострадали два человека, находящихся в салоне.
После совершения преступления неизвестные последовали с Древлянской (прежнее название - Якира) на Белорусскуб, где оставили машину и скрылись.
Полиция обращается к свидетелям, очевидцам и тем, кто имеет какую-либо информацию, в том числе записи с камер автомобильных видеорегистраторов, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам: (067) 423-66-05, (067) 650-69 -24 или 102.
Полиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:11
-
10:26
-
09:47
-
09:28
-
08:41