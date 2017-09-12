В Киеве полиция просит помочь найти обстрелявших Jaguar мужчин

8 сентября около 14:30 на улице Дегтяревской неизвестные на сером Opel Vectra обстреляли автомобиль Jaguar, в результате чего пострадали двое мужчин

Главное управление Национальной полиции в Киеве обращается к гражданам с просьбой поделиться информацией о событиях, которые произошли 8 сентября на Дегтяревской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

8 сентября 2017 около 14:30 на ул. Дегтяревской неизвестные на авто Opel Vectra серого цвета обстреляли автомобиль Jaguar, в результате чего пострадали два человека, находящихся в салоне.

После совершения преступления неизвестные последовали с Древлянской (прежнее название - Якира) на Белорусскуб, где оставили машину и скрылись.

Полиция обращается к свидетелям, очевидцам и тем, кто имеет какую-либо информацию, в том числе записи с камер автомобильных видеорегистраторов, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам: (067) 423-66-05, (067) 650-69 -24 или 102.

Полиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.

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