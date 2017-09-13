В Киеве полицейские изъяли у киевлянина боевую гранату Ф-1: фото

33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по факту совершения кражи

В Киеве во время отработки территории в рамках профилактической операции "Оружие и взрывчатка" оперативники заметили подозрительного мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Печерском районе на улице Киквидзе оперативники остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по факту совершения кражи. Во время поверхностного осмотра в сумке мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус боевой гранаты Ф-1, и запал к ней", - рассказали в полиции.

Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что 1 сентября в Одессе сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия.

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