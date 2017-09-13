В Киеве на Южном мосту Mercedes насмерть сбил мужчину

Водитель объяснил полицейским, что мужчина лежал на дороге, когда он совершил наезд

Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи. Начато уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщение о том, что на Южном мосту на расстоянии примерно 300 метров от развязки в направлении правого берега автомобиль сбил человека, поступило в дежурную часть столичной полиции в 23:47.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и установила, что одним из участников ДТП стал Mercedes, имеет характерные повреждения. Водитель автомобиля объяснил полицейским, что мужчина лежал на дороге, когда он совершил наезд.

Пострадавший от полученных травм скончался до приезда врачей и полицейских. Его личность устанавливается.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Работники полиции исследуют записи камер видеонаблюдения, а также назначают судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, автотехническую и трассологическую, для установления обстоятельств ДТП.

Ранее вчера сообщалось, что киевская полиция просит помочь найти обстрелявших Jaguar мужчин. 8 сентября 2017 около 14:30 на ул. Дегтяревской неизвестные на авто Opel Vectra серого цвета обстреляли автомобиль Jaguar, в результате чего пострадали два человека, находящихся в салоне.

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