В Киеве из-за хулиганов выключили Каскадный фонтан на Майдане

Фонтан на Майдане Независимости коммунальщики Киевводфонда закрывают из-за злоумышленников, который подсыпают в воду зеленый краситель

В Киеве прекращает работу фонтан Каскадный на Майдане Независимости из-за хулиганов, которые красят воду в зеленый цвет. Об этом сообщает специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие Киевводфонд в Facebook.

В Киевводфонде объяснили, что ситуация окраски воды в фонтанах и необходимость снова сливать воду, проводить санитарные работы становится уже регулярной и все более дорогой.

"К сожалению, мы вынуждены прекратить работу фонтана Каскадный на Майдане Независимости до того момента, пока не прекратится это "зеленое движение". Приносим извинения всем киевлянам, особенно гостям столицы за неудобства, но это вынужденные действия, на которые нас побуждают "зеленые хулиганы", - отметили сотрудники предприятия.

Ранее вчера сообщалось, что в сквере на Контрактовой площади неизвестные окрасили воду в фонтане в зеленый цвет.

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