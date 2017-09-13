Суд приговорил киевлянина к исправительным работам за вандализм

Молодой человек привлечен к административной ответственности за порчу стен подземного перехода в столице

Суд приговорил жителя Киева к 60 часам общественных работ за умышленную порчу стен подземного перехода в столице. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

В начале сентября 2017-го неизвестный разрисовал стены подземного перехода на Воздухофлотском проспекте, оставив надпись латинскими буквами.

Спустя несколько дней правоохранители задержали подозреваемого - 29-летнего киевлянина, который не стал отрицать причастность к правонарушению.

Как рассказал задержанный, в ту ночь он взял черную краску, валик, спрей и кисти и пошел в подземный переход, где нарисовал буквы, а оставшуюся краску вылил на стену.

"По словам правонарушителя, он с детства увлекается граффити и такими свои действиями популяризирует свое хобби. Даже создал страницу в социальной сети, где выкладывал фотографии своего "творчества". То, что своими действиями он нарушает закон и общественный порядок, мужчина понимал, но "не обращал внимания", - сообщили в полиции.

Отмечается, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей за распитие алкоголя в общественном месте, употребление марихуаны и драку.

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"Суд учел все обстоятельства во время рассмотрения административных материалов по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Также суд учел прошлое подсудимого, который ранее уже привлекался к административной ответственности, и назначил ему 60 часов общественных работ", - говорится в сообщении.

7 августа 2017 года в Киеве группа неизвестных разрисовала восемь вагонов пассажирского электропоезда.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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