В Киеве возле спорткомплекса произошла драка, есть пострадавшие
В Дарницком районе Киева возле спорткомплекса произошла драка, шесть человек госпитализированы с ранениями и травмами. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сообщение о потасовке с пострадавшими на улице Бориспольской полицейские получили сегодня, 14 сентября, в 09:40.
По предварительной информации, конфликт возник между людьми, претендующими на здание.
"Новый владелец (арендатор) с группой поддержки занял помещение, утром между ними и людьми, которые там занимались в спортклубе, возник конфликт, а затем драка. В результате, по словам свидетелей, несколько человек получили ножевые ранения (но только один пострадавший находился на месте, остальные сбежали), еще у одного - от травматического оружия, у остальных - травмы тела. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Человек, которого подозревают в нанесении ножевых ранений, тоже получил телесные повреждения, поэтому после оказания медицинской помощи его задержат. На месте происшествия правоохранители также изъяли нож, который направят на экспертизу.
Сведения об инциденте внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений. Пока с заявлениями о каких-либо правонарушениях по этому поводу "никто не обращался", подчеркнули в полиции.
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Отмечается, что задержанных участников конфликта доставят в полицейское управление для дачи объяснений, сбежавших - устанавливают и разыскивают. После проверки их действия будут квалифицированы в соответствии с нормами административного либо уголовного права.
"Кроме того, правоохранители устанавливают владельцев спортклуба и проверят документы, предоставленные людьми, которые заняли помещение ночью", - сообщили в полиции.
Сегодня ночью, 14 сентября, в Одессе конфликт нескольких мужчин закончился подрывом гранаты, есть пострадавшие.
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