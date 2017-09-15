Крещатик до утра понедельника будет закрыт для транспорта

Центральную улицу Киева частично перекроют с вечера пятницы, 15 сентября, в связи с проведением Всеукраинского праздника благодарения

На столичном Крещатике с вечера пятницы, 15 сентября, до утра понедельника, 18 сентября, частично запретят движение транспорта. Причина - проведение Всеукраинского праздника благодарения, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Праздник состоится в воскресенье, 17 сентября, с 10:00 до 21:00 на центральной улице столицы.

Согласно сообщению мэрии, с 21:00 15 сентября до 06:00 18 сентября будет запрещено движение всех видов транспорта по Крещатику от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с ул. Михайловской.

Кроме того, с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября будет ограничено движение по двум крайним правым полосам Крещатика на участке от Бессарабской площади до ул. Хмельницкого в направлении Европейской площади - для остановки транспорта с целью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

"На время проведения культурно-просветительского мероприятия будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, курсирующих по указанным улицам", - отметили в КГГА.

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