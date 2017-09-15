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В Киеве отравились 200 учеников гимназии - СМИ

15.09.2017 21:25
Накануне ученики обедали в столовой, и уже через несколько часов у детей начальной школы появились симптомы пищевого отравления
В Киеве отравились 200 учеников гимназии - СМИ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Более 200 учащихся одной 59-й гимназии в Киеве не пришли сегодня на занятия, а два десятка родителей обратились к врачам из-за отравления их детей, сообщает ТСН.

Согласно сообщению, накануне ученики обедали в столовой, и уже через несколько часов у детей начальной школы появились симптомы пищевого отравления.

Издание сообщает, что утром из 518 детей почти половина не пришли на занятия.

По данным ТСН, жалобы на качество продуктов в столовой гимназии были давно. Родители учеников подозревают, что их дети отравились рыбными котлетами, которые ели там накануне. Тех, кто сегодня пришел в гимназию, на месте обследовали врачи и заверили, что все они здоровы.

В школе работают специалисты различных служб, сделали все необходимые анализы и дезинфекцию. Результаты исследований будут готовы в понедельник. 

9 сентября вспышка отравления среди школьников была зафиксирована в городе Каменское Днепропетровской области. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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