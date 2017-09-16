В киевском метро у мужчины изъяли гранату и дымовые шашки

Задержанный 22-летний мужчина отказался отвечать, куда и зачем вез боеприпасы

На станции метро Вокзальная в Киеве полиция изъяла у мужчины гранату РГД-5, три дымовые шашки и два глушителя к автомату Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



22-летний уроженец Черниговской области задержан. Раньше он не привлекался к уголовной ответственности.



По его, словам часть боеприпасов нашел в Ровенской области, а остальное заказал в интернете. Куда и зачем он вез боеприпасы, мужчина отказался пояснять.



Открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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