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В киевском метро у мужчины изъяли гранату и дымовые шашки

16.09.2017 14:24
Задержанный 22-летний мужчина отказался отвечать, куда и зачем вез боеприпасы
В киевском метро у мужчины изъяли гранату и дымовые шашки
Фото: Нацполиция

На станции метро Вокзальная в Киеве полиция изъяла у мужчины гранату РГД-5, три дымовые шашки и два глушителя к автомату Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

22-летний уроженец Черниговской области задержан. Раньше он не привлекался к уголовной ответственности. 

По его, словам часть боеприпасов нашел в Ровенской области, а остальное заказал в интернете. Куда и зачем он вез боеприпасы, мужчина отказался пояснять.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.263 - незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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