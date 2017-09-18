В Киеве проверят все учреждения для детей
18.09.2017 00:51
После пожара в детском лагере в Одессе с понедельника в киевских учреждениях для детей начнется проверка на предмет пожарной безопасности
В Киеве проверят все образовательные учреждения на соблюдение пожарной безопасности. Распоряжение дал мэр Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.
Проверят все учреждения для детей на соблюдение пожарной безопасности и наличие необходимых средств тушения пожара.
Проверка начнется с понедельника, 18 сентября. Отмечается, что ее должны провести в сжатые сроки.
15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей.
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