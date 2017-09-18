В Киеве проверят школы и детсады после пожара в Одессе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проверка должна быть проведена в сжатые сроки во всех учебных и детских учреждениях столицы

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все учебные и детские учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности в связи пожаром в детском лагере Одессы. Об этом говорится на сайте мэра.

"Я дал поручение первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения", - сказал Кличко.

По его словам, с 18 сентября такая проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки. "То, что случилось в Одессе, - это страшная трагедия, которую можно было предотвратить ", - отметил мэр Киева.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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