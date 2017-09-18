В некоторых районах Киева временно ограничат подачу холодной воды

Холодную воду могут перекрыть в связи с ремонтами в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Печерском районах

В столице могут отключить холодное водоснабжение ряде домов в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Печерском районах на период ремонтных работ. Об этом сообщают в Киевводоканале, передает пресс-служба КГГА.

Речь идет о домах на улицах: Лейпцигская 7/10, 12, 13, 14 (18 сентября с 21:00 до 19 сентября 08:00; Большая Васильковская, Антоновича, Малевича, Ямская, Лабораторная, Владимиро-Либедская, Немецкая, Ковпака, Загородная, Предславинская (19 сентября с 21:00 до 03:00 20 сентября возможно изменение давления воды на верхних этажах); Липковского 1-А, 8, 14, 14/18 (19 сентября с 21:00 до 20 сентября 07:00); Раисы Окипной 1, 3, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 9 (21 сентября с 22:00 до 07:00 22 сентября); Коновальца 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 и в переулке Лабораторном, 4 (21 сентября с 22:00 до 09:00 22 сентября).

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве проверят все образовательные учреждения на соблюдение пожарной безопасности. Проверка инициирована в связи с пожаром в детском лагере Одессы, во время которого погибли трое детей.

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