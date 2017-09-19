В Киеве будут судить группу несовершеннолетних разбойников

Самому старшему из злоумышленников недавно исполнилось 18 лет, они грабили магазины на Борщаговке, общая сумма награбленного - около 30 тыс грн

Почти месяц группа нападавших держала в страхе продавцов магазинов на Борщаговке. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов задержали пятерых несовершеннолетних фигурантов и организатора преступной группы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Владимир Ткаченко, после совершения первого нападения самому старшему из них исполнилось 18 лет - именно он организовал своих знакомых на совершение разбоев и распределял их роли. Места сбора были заранее оговорены, "руководитель" каждому конкретно давал четкие инструкции. В магазин заходили двое или трое участников, а другие ждали на улице. При этом они не давали другим покупателям зайти в торговое заведение. С собой всегда брали ножи, иногда - пистолет и электрошокер.

"Первое приступление они совершили в конце августа, когда, угрожая ножом продавцу продуктового магазина, забрали выручку из кассы. Следующий эпизод совершили по такому же сценарию. В третий раз продавца прижали к холодильнику и угрожали физической расправой", - сообщил Владимир Ткаченко.

В следующий раз взяли "на дело" травматический пистолет. Именно с этим пистолетом они пытались ограбить еще один магазин, но продавец, которая в то время резала сосиски, с ножом в руках пошла на нападающего. Парень не решился применить оружие, бросил его и скрылся с места. Правоохранители изъяли пистолет и направили на экспертизу.

"Последний раз продавца ударили электрошокером. А когда убегали - мы их задержали. Пострадавшие во время проведения следственных действий указывали на нападающих. Общая сумма, которой завладели благодаря разбойным нападениям, составляет около 30 тыс грн", - отметил руководитель Святошинского управления полиции.

Следственным отделом проводилось досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой. В настоящее время расследование закончено и материалы направлены в суд. С санкции этой статьи подросткам и их предводителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Самого активного участника группы мы длительное время разыскивали, ведь он скрывался от следствия и суда. Именно поэтому материалы в отношении него были выделены в отдельное уголовное производство. Сейчас он дает показания в суде", - добавил Владимир Ткаченко.

Ранее вчера сообщалось, что киевские полицейские задержали мужчин, ограбивших дальнобойщика. Злоумышленники не успели потратить чужие деньги - их остановили оперативники.

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