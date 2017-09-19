В одном из гаражных кооперативов Киева стреляли в мужчину: фото

На месте происшествия правоохранители обнаружили 41-летнего местного жителя, которого после оказания помощи врачи скорой увезли в больницу

В Дарницком районе Киева злоумышленники несколько раз выстрелили из травматического пистолета: у мужчины ранение руки, ноги и груди, его доставили в больницу. Нападавшие с места происшествия скрылись. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел ночью, около 02:00. В гараж, который арендовал и в котором жил пострадавший, ворвались пятеро или шестеро неизвестных в балаклавах. Они без объяснений начали кричать и бить его. Когда он схватил нож и молоток, чтобы обороняться, один из мужчин начал стрелять. Сделав несколько выстрелов, с места происшествия они скрылись. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую и полицию.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 41-летнего местного жителя, которого после оказания помощи врачи скорой увезли в больницу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление мотивов и лиц, причастных к совершению правонарушения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские задержали мужчин, ограбивших дальнобойщика. Злоумышленники не успели потратить чужие деньги - их остановили оперативники.

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