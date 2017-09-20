В центре Киева полиция задержала мошенницу-гадалку: фото

Установлено, что злоумышленница была ранее судима за грабеж и сбыт наркотиков

В центре Киева полиция задержала мошенницу-гадалку. На остановке общественного транспорта злоумышленница "нагадала" киевлянке столько бед, что потерпевшая без колебаний отдала ей золотые украшения. Начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На остановке общественного транспорта на ул. Дружбы народов правоохранители обратили внимание на пенсионерку, которая общалась с другой женщиной. Она держала руку пенсионерки и что-то эмоционально рассказывала. Старушка очень нервничала, а потом сняла золотые серьги и передала собеседнице. Работники полиции сразу вмешались в ситуацию.

"Потерпевшая - 78-летняя местная жительница. В первые минуты она очень волновалась - ее собеседница предсказала родным страшные беды - и женщина готова была все отдать, чтобы откупиться от беды. За несколько минут пенсионерка опомнилась и очень благодарила оперативников за то, что вовремя остановили "гадалку", - рассказал начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска Киева Виталий Отрудько.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа Печерского управления полиции задокументировала правонарушения. У 67-летней жительницы Голосеевского района столицы изъяли золотые серьги потерпевшей. Установлено, что злоумышленница была ранее судима за грабеж и сбыт наркотических веществ. Решается вопрос об объявлении ей подозрения в совершении мошенничества.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

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