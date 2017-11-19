В Киеве горит торговый центр: фото, видео
19.11.2017 17:58
На месте работает скорая и полиция
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве загорелся торговый центр Агромат на улице Булаховского. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Киев. Пожар в Агромат на Булаховского. Дым виден во всем районе. На месте работает скорая и полиция. Выехали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.
Видео: facebook.com/KyivOperativ
Ранее сегодня сообщалось, что ночью произошел пожар на складе лакокрасочных изделий в Киеве по адресу улица Стеценко, 30.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
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