В Киеве горит торговый центр: фото, видео

На месте работает скорая и полиция

В Киеве загорелся торговый центр Агромат на улице Булаховского. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Киев. Пожар в Агромат на Булаховского. Дым виден во всем районе. На месте работает скорая и полиция. Выехали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Ранее сегодня сообщалось, что ночью произошел пожар на складе лакокрасочных изделий в Киеве по адресу улица Стеценко, 30.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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