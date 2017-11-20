Вечный огонь в Киеве снова залили цементом - полиция
В Киеве неизвестные вновь залили цементом Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы. Эту информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел сегодня, 20 ноября. Подробности происшествия правоохранители обещают сообщить позднее.
7 ноября 2017 года неизвестные залили цементом Вечный огонь в столичном парке Славы. На месте инцидента были найдены восемь ведер. Полиция начала расследование по ч. 3 ст. 297 УК (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
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