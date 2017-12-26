Киевлян предупреждают об ограниченной видимости из-за тумана
Синоптики предупреждают об ограниченной видимости в Киеве и области в ночь на 26 декабря и утром из-за тумана. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В сообщении сказано, что туман с видимостью 200-500 метров будет сохранятся с 21:30 25 декабря до 10:00 26 декабря.
В киевской городской государственной администрации напомнили водителям о советах специалистов на случай таких погодных условий.
"Снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - сообщили в КГГА.
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