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Киевлян предупреждают об ограниченной видимости из-за тумана

26.12.2017 00:48
Синоптики предупреждают о тумане в Киеве и области ночью и утром 26 декабря
Киевлян предупреждают об ограниченной видимости из-за тумана
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики предупреждают об ограниченной видимости в Киеве и области в ночь на 26 декабря и утром из-за тумана. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В сообщении сказано, что туман с видимостью 200-500 метров будет сохранятся с 21:30 25 декабря до 10:00 26 декабря.

В киевской городской государственной администрации напомнили водителям о советах специалистов на случай таких погодных условий.

"Снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - сообщили в КГГА.

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