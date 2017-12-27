Киевляне собираются встретить освобожденных заложников: карта

Ил-76 доставит тех, кого сегодня в 14:00 должны забрать у боевиков, на военный аэродром в Борисполе: там их призывают встретить неравнодушные киевляне

Инициативные киевляне призывают неравнодушных собраться и вместе встретить украинских экс-заложников из Донбасса, которых сегодня в 14:00, как планируется, освободят в обмен на тех, кого запросили боевики гибридной российской армии. Об этом говорится в Facebook -группе "Встреть своих".

После передачи властям граждан, которых удерживали в заложниках, их военно-транспортным бортом Ил-76 доставят на военный аэродром в Борисполе.

Место встречи желающих поприветствовать освобожденных - на шоссе в сторону Борисполя примерно в километре за памятником жертвам Голодомора, на стоянке у группы автозаправок. Точное место на карте Google можно посмотреть здесь .

Киевляне на автомобилях предлагают в Facebook-группе подбросить на место встречи всех желающих принять участие в мероприятии. Также указывается, что будут специальные автобусы от ст. м. Бориспольская. В какое время будут рейсы, по ссылке сообщат не ранее 15:00.

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Обмен, как предполагается, пройдет по схеме "306 за 74": за освобождение 74 заложников боевикам отдадут 306 запрошенных ими лиц, которые согласились ехать на временно неподконтрольную Украине территорию.

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