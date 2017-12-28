В Киеве водитель на пешеходном переходе насмерть сбил женщину

От полученных травм женщина погибла мгновенно

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела, 50 автомобиль сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Она погибла на месте происшествия. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Fiat АА5217ТА на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая переходила дорогу. К сожалению, от полученных травм она погибла мгновенно", - говорится в сообщении.

На месте работают патрульная полиция, оперативно-следственная группа. Бульвар Гавела полностью перекрыт в направлении проспекта Отрадный.

В ночь на 28 декабря на автодороге возле немецкого города Фирзен грузовик с украинскими номерами врезался в полицейский автомобиль. Погибла женщина-офицер, двое ее коллег получили травмы,

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