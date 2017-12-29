Прокуратура ищет свидетелей наезда судьи на пешехода в Киеве

По факту происшествия открыто уголовное производство

Прокуратура Киева ищет свидетелей внедорожника Land Rover, которым управлял судья, на пешехода на улице Васильковской 27 декабря. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Ищем свидетелей ДТП, которое произошло с участием судьи", - написала она.

По словам Максимец, по факту происшествия открыто уголовное производство.

"Установлено, что смертельные травмы пострадавший получил в результате наезда внедорожника Land Rover. Правоохранители установили личность водителя автомобиля, с ним проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Прокуратура попросила очевидцев и лиц, которым известна какая-либо информация о событии, обратиться к следователю СУ ГУ ЧП в городе Киеве по телефонам: (044) 271-94-73 или 067-219-68-56.

В Киеве на улице Васильковская возле ВДНХ водитель внедорожника Land Rover с номерными знаками АА2252АО сбил мужчину на пешеходном переходе. Пешеход скончался на месте. Hromadske со ссылкой на данные МВД сообщило, что автомобиль принадлежит судье Васильковского междуройнного суда Киевской области Сергею Корниенко.

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