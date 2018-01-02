В Киеве мужчина ранил троих соседей, которые мешали спать ребенку

По словам мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить, тогда он схватил травмат и начал стрелять в сторону оппонентов

В одной из киевских многоэтажек на лестничной площадке возникла ссора из-за шума в квартире соседей. Началась драка, во время которой один из участников из травматического оружия ранил трех человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На линию 102 позвонила киевлянка, которая сообщила о конфликте в подъезде дома на улице Мартиросяна. На место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Правоохранители осмотрели подъезд, прилегающую территорию и опросили очевидцев. Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", - сказано в сообщении.

По данным полиции, в результате конфликта касательные огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы.

При осмотре места происшествияполицейские изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее сообщалось, что вечером 28 октября в Киеве во время конфликта в ресторане на Печерске из огнестрельного оружия был ранен мужчина. Позже стрельбу в ресторане полиция квалифицировала как покушение на убийство.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.