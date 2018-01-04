Под Киевом девушка покончила с собой из-за издевательств сожителя
В Киево-Святошинском районе девушка выпрыгнула из окна третьего этажа. В полиции говорят - из-за издевательств сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.
Трагедия произошла в с. Софиевская Борщаговка.
"22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения", - сказано в сообщении.
Полученные ею травмы оказались не совместимыми с жизнью.
В полиции сообщили, что сразу после произошедшего парень сбежал из квартиры и пытался обеспечить себе алиби.
Пара проживала вместе в течение трех месяцев в съемной квартире.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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