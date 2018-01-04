USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Под Киевом девушка покончила с собой из-за издевательств сожителя

04.01.2018 16:27
По данным полиции, 22-летний молодой человек унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей
Под Киевом девушка покончила с собой из-за издевательств сожителя
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киево-Святошинском районе девушка выпрыгнула из окна третьего этажа. В полиции говорят - из-за издевательств сожителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Трагедия произошла в с. Софиевская Борщаговка.

"22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения", - сказано в сообщении.

Полученные ею травмы оказались не совместимыми с жизнью.

В полиции сообщили, что сразу после произошедшего парень сбежал из квартиры и пытался обеспечить себе алиби.

Пара проживала вместе в течение трех месяцев в съемной квартире.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 