"Самоубийство" под Киевом: девушку вытолкнул из окна сожитель

Ранее в полиции Киевской области заявляли, что девушка сама выбросилась из окна

В прокуратуре Киевской области заявили, что девушку в Софиевской Борщаговке, погибшую в результате падения с высоты, вытолкнул из окна ее сожитель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в полиции Киевской области сообщили, что девушка выбросилась из окна сама. "22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения", - рассказали в полиции.

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