В Киеве сожгли автомобили общественной "полиции"

Руководитель формирования обвиняет "окружение Кличко"

В Оболонском районе Киева неизвестные сожгли три автомобиля недавно созданной "Муниципальной полиции" - общественного формирования по охране порядка. Об этом в Facebook написал руководитель организации, депутат Киевсовета от Батьківщини Юрий Дидовец.

"Два месяца назад обсуждали с Кличко возобновление майдановских традиций общественного патрулирования. Силами общины запустили на Подоле работу первых экипажей "Муниципальной полиции", увидели реальное снижение криминогенной ситуации. И вот получили классическое "антимайданивское сообщение" - как в январе 2014-го вновь активистам жгут автомобили", - написал депутат.

Дидовец, судя по его словам, винит в произошедшем "окружение Кличко".

"В окружении Кличко действуют классическими регионаловскими методами - давят и запугивают. Потому что почувствовали на собственной шкуре как наша деятельность оставляет без привычного лакомого куска из городского бюджета", - написал Дидовец.

Фото: facebook.com/did1300

В ГСЧС подтвердили информацию о поджоге машин. Спасатели сообщили, что на территории одного из столичных предприятий горели три автомобиля Volkswagen. К тому времени, как пожар был потушен, автомобили уже полностью сгорели. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.