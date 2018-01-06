Полиция задержала водителя, который сбил женщину в Конча-Заспе

Правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя в лесополосе недалеко от места ДТП

Полицейские задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который насмерть сбил женщину в поселке Конча-Заспа под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя в лесополосе недалеко от места ДТП.

Через некоторое время полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.

Как сообщалось ранее, в Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. По данным СМИ, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.