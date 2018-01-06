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Полиция задержала водителя, который сбил женщину в Конча-Заспе

06.01.2018 16:00
Правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя в лесополосе недалеко от места ДТП
Полиция задержала водителя, который сбил женщину в Конча-Заспе
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Полицейские задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который насмерть сбил женщину в поселке Конча-Заспа под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя в лесополосе недалеко от места ДТП.

Через некоторое время полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части.

Как сообщалось ранее, в Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП. По данным СМИ, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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