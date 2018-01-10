В Киеве детей не пустят в школы и детсады без прививки от кори

В столице временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения

В Киеве принимаются профилактические и противоэпидемические меры против кори. Такое решение было принято по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, сообщил во время брифинга первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Прежде всего, в детских коллективах необходимо провести проверку детей на наличие у них прививок против кори. Дети, у которых отсутствуют прививки или соответствующая справка от врача, будут не допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности. Конечно же, соответствующее объявление будет предварительно размещено в учебных заведениях", - отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что в столице не объявлен карантин, а введены профилактические и противоэпидемические меры сроком на 21 день.

"Органы исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения будут работать в режиме усиления профилактических мероприятий. Руководители учреждений получили рекомендации по особому режиму содержания помещений: соблюдение температурного режима, регулярное проветривание помещений и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, рекомендуется ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий", - рассказал Поворозник.

Как передает УНИАН, Поворозник также сообщил, что в Киеве временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения.

"В заведении вчера была проведена проверка. Там есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что сотрудники указанного учреждения не систематически проходят медицинское обследование, принято решение о прекращении его работы на территории Киева на 30-дневный период", - отметил Поворозник.

Ранее в Одессе не привитым от кори детям запретили посещать детсады.

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