Под Киевом уборщица обворовывала своих работодателей
В Киевской области уборщица обворовывала своих работодателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
44-летняя уроженка Запорожской области за денежное вознаграждение убирала частные дома жителей Киево-Святошинского района и похищала у них ювелирные украшения. Женщину подозревают в совершении более десятка краж. За это ей грозит до шести лет лишения свободы. Разоблачили преступную деятельность работницы сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции.
В настоящее время задержанной сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.
Фото: facebook.com/полиция Киевской области
Следователи открыли уголовное производство по фактам кражи, вещдоки изъяты.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали группу лиц, которых подозревают в совершении под Бердичевом Житомирской области вооруженного нападения на предпринимателя и похищении 30 кг золота на 15 млн грн.
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