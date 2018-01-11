Под Киевом уборщица обворовывала своих работодателей

Женщину подозревают в совершении более десятка краж, за это ей грозит до шести лет лишения свободы

В Киевской области уборщица обворовывала своих работодателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

44-летняя уроженка Запорожской области за денежное вознаграждение убирала частные дома жителей Киево-Святошинского района и похищала у них ювелирные украшения. Женщину подозревают в совершении более десятка краж. За это ей грозит до шести лет лишения свободы. Разоблачили преступную деятельность работницы сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции.

В настоящее время задержанной сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: facebook.com/полиция Киевской области

Следователи открыли уголовное производство по фактам кражи, вещдоки изъяты.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области задержали группу лиц, которых подозревают в совершении под Бердичевом Житомирской области вооруженного нападения на предпринимателя и похищении 30 кг золота на 15 млн грн.

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