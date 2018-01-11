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В Киеве женщина за кражу трех банок икры может сесть на пять лет

11.01.2018 17:21
Правоохранители установили, что 30-летняя подозреваемая - наркозависима, кроме того, она ранее уже была судима за аналогичные преступления
В Киеве женщина за кражу трех банок икры может сесть на пять лет
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Местная жительница вынесла из супермаркета три банка лососевой икры. Начато уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Работники Дарницкого отдела полиции задержали женщину на выходе из магазина. В ее сумке правоохранители обнаружили три банки красной икры, за которые она не рассчиталась.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила: 30-летняя безработная киевлянка решила похитить товар.

Задержанная пояснила, что украла икру, чтобы потом ее перепродать и таким образом "подзаработать".

Правоохранители установили, что подозреваемая - наркозависима. Кроме того, она ранее уже была судима за аналогичные преступления.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ст.185 УК - кража.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Женщине грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок. 

Ранее сегодня сообщалось, что под Киевом уборщица обворовывала своих работодателей. Женщину подозревают в совершении более десятка краж, за это ей грозит до шести лет лишения свободы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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