В Киеве женщина за кражу трех банок икры может сесть на пять лет

Правоохранители установили, что 30-летняя подозреваемая - наркозависима, кроме того, она ранее уже была судима за аналогичные преступления

Местная жительница вынесла из супермаркета три банка лососевой икры. Начато уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Работники Дарницкого отдела полиции задержали женщину на выходе из магазина. В ее сумке правоохранители обнаружили три банки красной икры, за которые она не рассчиталась.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила: 30-летняя безработная киевлянка решила похитить товар.

Задержанная пояснила, что украла икру, чтобы потом ее перепродать и таким образом "подзаработать".

Правоохранители установили, что подозреваемая - наркозависима. Кроме того, она ранее уже была судима за аналогичные преступления.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ст.185 УК - кража.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Женщине грозит до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Ранее сегодня сообщалось, что под Киевом уборщица обворовывала своих работодателей. Женщину подозревают в совершении более десятка краж, за это ей грозит до шести лет лишения свободы.

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