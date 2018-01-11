В Киеве зафиксировано уже 66 случаев заболевания корью

В столичном цирке Кобзов, работу которого из-за случая заболевания корью якобы временно приостановила горадминистрация, представления не отменяли

В Киеве по состоянию на 11 января зафиксированы 66 случаев заболевания корью, из них 54 - у детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Там считают, что самый эффективный способ уберечься от этой болезни - вакцинация.

В КГГА заявили, что Киев сегодня полностью обеспечен вакцинами против кори, при этом для детей до 18 лет прививки бесплатные.

Вместе с тем, как сообщает Украинская правда, в столичном цирке Кобзов, работу которого из-за случая заболевания корью якобы временно приостановила горадминистрация, представления не отменяли.

По информации издания, в цирке Кобзов на Подоле можно посетить спектакли в 15:00 и 17:00 10, 11 января и на выходных.

"Представления проходят по обычному графику. Их не отменяли", - сообщили в цирке.

Вчера первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что в Киеве временно приостановлена работа цирка Кобзов из-за выявленного случая заболевания корью сотрудника заведения.

"В заведении вчера была проведена проверка. Там есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что сотрудники указанного учреждения не систематически проходят медицинское обследование, принято решение о прекращении его работы на территории Киева на 30-дневный период", - отметил Поворозник.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.