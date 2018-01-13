В Киеве посетители аптеки задержали грабителя

Злоумышленник хотел украсть ящик с пожертвованиями на лечение ребенка

В Киеве посетители аптеки задержали злоумышленника, который пытался похитить ящик с пожертвованиями на лечение больного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По прибытию на место вызова полицейские обнаружили 30-летнего местного жителя, которого держали посетители аптеки. Рядом с мужчиной правоохранители нашли 682 гривни, которые он пытался забрать из ящика.

"Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка, а злоумышленник забежал в аптеку и забрал ящик. Однако посетители не растерялись: догнали и вызвали полицию. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мы задержали его и доставили в управление полиции", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Сведения о событии внесены в ЕРДР. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК.

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