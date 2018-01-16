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Киев подготовил 10 локаций для празднования Крещения: карта

16.01.2018 16:23
На каждой локации с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты, зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах
Киев подготовил 10 локаций для празднования Крещения: карта

В этом году для празднования Крещения коммунальное предприятие Плесо обустроило в пределах Киева 10 локаций. На каждой из них 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. Об этом сообщает КП Плесо в Facebook.

В частности, такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.

Днепровский район:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке)

пляж "Венеция" (остров Долобецкий, рядом с "Городом спорта");

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

пляж "Центральный" (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

пляж "Радужный" (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины).

Оболонский район:

пляж "Вербный" (озеро Вербное, ул. Приозерная)

место массового отдыха "Наталка" (залив Оболонь, ул. Приречная);

пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака). 



Ранее сообщалось, что правительство приняло решение о переносе рабочих дней в 2018 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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