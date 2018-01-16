В Киеве на Подоле авто влетело в опору: погиб пассажир

Предварительно, водитель не справился с управлением на большой скорости из-за скользкой дороги

В Киеве на Набережном шоссе автомобиль Toyota Camry врезался в опору моста. Погиб пассажир, сообщает Эспрессо.



От удара передняя часть машины смялась, пассажир на переднем сидении оказался заблокирован. Он скончался до приезда медиков.



Водителя госпитализировали с травмами разной степени тяжести.





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