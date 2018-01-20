В Киеве за попытку ограбить ветклинику вору дали 4 года тюрьмы

Администратор не закрыла сейф и преступник украл из него более 10 тыс грн, но это заметили сотрудники ветклиники, а свидетели помогли его задержать

На улице Ярославской в Подольском районе Киева ранее судимый мужчина ограбил частную ветеринарную клинику. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"Воспользовавшись тем, что администратор клиники не закрыла сейф, он украл из него более 10 тыс грн. Однако это заметили сотрудники клиники, а случайные свидетели помогли догнать грабителя", - сказано в сообщении.

По данным полиции, сотрудница ветклиники, которая стала свидетелем ограбления, пыталась остановить незнакомца. Женщина выбежала за ним на улицу и начала звать на помощь прохожих. Неравнодушные граждане, откликнувшись на просьбу о помощи, схватили мужчину и вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что грабитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежи и преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Приговором Подольского районного суда в Киеве злоумышленник за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 186 (покушение на грабеж) УК, приговорен к четырем годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева задержан 46-летний мужчина при попытке завладеть $45 тыс.

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