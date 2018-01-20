Пожар в центре Киева тушат более 20 пожарных машин

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров

На тушение пожара в центре Киева привлечено 21 единиц техники и 82 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в 19:42 на ул. Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном пятиэтажном жилом доме, постройки XIX века, возник пожар.

Смотрите фото: В центре Киева горит дом

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