Пожар в центре Киева тушат более 20 пожарных машин
20.01.2018 21:22
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания, площадь пожара составляет около 800 квадратных метров
Фото: dsns.gov.ua
На тушение пожара в центре Киева привлечено 21 единиц техники и 82 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня сообщалось, что в 19:42 на ул. Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном пятиэтажном жилом доме, постройки XIX века, возник пожар.
Смотрите фото: В центре Киева горит дом
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