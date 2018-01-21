Пожар в центре Киева ликвидировали
21.01.2018 07:26
По предварительным данным, погибших или пострадавших нет
Пожар дома на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева погасили. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 22:03 пожар площадью 800 кв. м был локализован, а в 23:28 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.
К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона.
Причина возникновения пожара выясняется.
20 января 2018 года в Киеве по ул. Богдана Хмельницкого, 12 возник пожар в отселенном доме XIX века. Площадь пожара изначально составляла около 600 квадратных метров.
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