Улицы Киева будут освещать на полную мощность на два часа дольше

Раньше в 23:00 фонари выключали на 50% мощности,теперь так будут делать с 01:00

Уличное освещение в Киеве будет включено на полную мощность на два часа дольше. Об этом сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.



На 50% мощности фонари будут переводить не с 23:00, а с 01:00. Освещены улицы будут, как и раньше, до 06:00.



Отмечается, что на протяжении девяти лет в Киеве освещение выключали на половину мощности с 23:00. Теперь изменили правила, потому что "столичные улицы должны быть безопасными для киевлян и гостей столицы".

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