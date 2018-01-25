Улицы Киева будут освещать на полную мощность на два часа дольше
25.01.2018 03:05
Раньше в 23:00 фонари выключали на 50% мощности,теперь так будут делать с 01:00
Уличное освещение в Киеве будет включено на полную мощность на два часа дольше. Об этом сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
На 50% мощности фонари будут переводить не с 23:00, а с 01:00. Освещены улицы будут, как и раньше, до 06:00.
Отмечается, что на протяжении девяти лет в Киеве освещение выключали на половину мощности с 23:00. Теперь изменили правила, потому что "столичные улицы должны быть безопасными для киевлян и гостей столицы".
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